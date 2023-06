Efteling

Efteling vervangt Raveleijn-shows door meet-and-greets

De Efteling zorgt voor een alternatief tijdens de afwezigheid van Raveleijn. Naar aanleiding van een tweede brand in korte tijd wordt de paardenshow tijdelijk niet opgevoerd. Het vuur veroorzaakte zondagmiddag een technisch mankement, waardoor op dit moment nog niet duidelijk is wanneer Raveleijn weer te zien zal zijn.

In de tussentijd zijn er wel meet-and-greets met de personages uit de voorstelling. Op de gebruikelijke showtijden - 11.30, 13.30, 15.30 en 17.00 uur - verschijnen zij bij de entreepoort aan het Ton van de Venplein, tussen Droomvlucht en Villa Volta. Bezoekers krijgen de kans om met de figuren te poseren.

Het gaat om de ruiters Maurits, Joost, Thomas, Lisa en Emma, slechterik Olaf Grafhart en gravin Halina. Een Efteling-woordvoerder bevestigt tegenover Looopings dat Raveleijn ook vandaag niet op het programma staat. Het park bekijkt de situatie verder van dag tot dag. Een dinnershow in restaurant Het Wapen van Raveleijn gaat wel door.



Technische installatie

Op dinsdag 30 mei vloog het decor van Raveleijn voor het eerst in brand, waarschijnlijk door een probleem met een vuureffect. De schade viel mee: de show keerde dezelfde dag nog terug. Afgelopen weekend, op zondag 11 juni, ging het opnieuw mis. Dit keer vatte de vervallen replica van de stadspoort in de arena vlam. Een technische installatie raakte beschadigd.