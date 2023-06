Disneyland Paris

Volgende week opnieuw staking gepland in Disneyland Paris

Binnenkort naar Disneyland Paris? Vakbonden hebben bekendgemaakt wanneer medewerkers van het Disney-resort het werk zullen neerleggen. Na een relatief rustige periode zal op maandag 19 juni opnieuw een staking plaatsvinden. Bezoekers moeten op die dag rekening houden met overlast en blokkades.

Attracties kunnen onverwachts gesloten worden. Veel entertainmentacts zullen niet doorgaan. Wie een bezoek had gepland, mag de trip bij hoge uitzondering kosteloos annuleren. Deelnemende personeelsleden eisen betere arbeidsvoorwaarden en een salarisverhoging. Het management van Disneyland ziet daar voorlopig echter niets in.

Directieleden beweren dat werknemers al gecompenseerd zijn voor de inflatie. Ze willen wachten met onderhandelen tot na de zomervakantie, zoals voorheen was afgesproken. Het kwam tot een flinke botsing tussen de bonden en de directie, met als gevolg dat er al op meerdere dagen gestaakt werd.



Avondshows

Dat zorgde voor een grimmige sfeer in de Disney-parken. Zo ontstond een opstootje met de beveiliging en reageerden bezoekers woedend toen medewerkers het kasteel blokkeerden om avondshows te kunnen annuleren.



Los van verschillende geplande stakingen was de afgelopen weken ook sprake van enkele spontane acties, waarbij werknemers onaangekondigd demonstreerden of weigerden om aan het werk te gaan. Vakbonden hebben hun leden opgeroepen om voortaan alleen mee te doen met de georganiseerde acties.