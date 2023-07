Efteling

Stoomtrein Efteling rijdt nog steeds op halve kracht na aanrijding

Efteling-bezoekers ondervinden nog steeds de gevolgen van een aanrijding bij de Stoomtrein. Bijna zes weken geleden werd een locomotief geraakt door een passerende vrachtwagen. Sindsdien is slechts één trein operationeel. Dat zorgt nu voor langere wachttijden.

Bij de aanrijding raakte een locomotief met de naam Trijntje beschadigd. Locomotief Aagje was al langer uit de running, nadat de stoomketel werd afgekeurd. Daarom rijdt nu alleen de loc Moortje. Het zorgt ervoor dat de wachttijd bij de klassieke Efteling-attractie tegenwoordig minimaal 25 minuten bedraagt, met uitschieters naar zo'n drie kwartier.

Hoe staat het ervoor met Trijntje? "Hoewel de schade meeviel, wachten we nog op onderdelen voor de reparatie", zegt een woordvoerder in gesprek met Looopings. "Dat duurt wat langer." Daarom is de trein nog steeds uit de running.



Vervangen

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer Trijntje terugkeert. Achter de schermen wordt ondertussen eveneens gewerkt aan de derde loc. "Ook bij Aagje wachten we nog op onderdelen." In het najaar staat voor alle treinen groot onderhoud op de planning. "Ze worden nagekeken, onderdelen worden vervangen en ze krijgen een extra coating."