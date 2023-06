Disneyland Paris

Dit wordt het nieuwe uiterlijk van Disney Village in Disneyland Paris

Disney Village, het uitgaansgedeelte van Disneyland Paris, gaat op de schop. Een groot deel van het gratis toegankelijke winkel- en restaurantgebied krijgt de komende jaren een nieuw uiterlijk. Vandaag onthulde Disney een ontwerp van de vernieuwde gevelrij, aan de linkerzijde van de hoofdstraat.

Daar bevinden zich op dit moment achtereenvolgens Annette's Diner, de Disney Store, de Sports Bar, New York Style Sandwiches, The Disney Gallery, Disney Fashion, The Lego Store, Disney Fashion Junior en Café Mickey. Café Mickey wordt momenteel verbouwd. De locatie heropent later dit jaar als de Franse brasserie Rosalie. Ook Disney Fashion Junior is momenteel dicht voor een renovatie.

Niet alle winkels en horecagelegenheden zullen in de huidige vorm blijven bestaan, al is aan de hand van het nieuwe ontwerp moeilijk te zeggen wat er precies zal veranderen. De logo's op de gevels ontbreken daar nog. Disney spreekt zelf over "de volgende transformatiefase van Disney Village". Die gaat begin 2024 van start en zal ongeveer twee jaar duren.



Grote raampartijen

Er wordt gewerkt in twee periodes, in de hoop de overlast te kunnen beperken. "Het gebouwenblok van bijna 200 meter lang zal volledig worden getransformeerd, met nieuwe winkelervaringen." Dat begint bij Disney Fashion, Disney Fashion Junior en The Disney Gallery. De winkels krijgen grote raampartijen. Ook worden ze van binnen volledig verbouwd. Bovendien introduceert men nieuwe winkelconcepten.



De nieuwe stijl wordt "eigentijds en uitnodigend" genoemd, "met natuurlijke tinten die hout, baksteen en metaal mengen, waardoor een dynamisch en samenhangend geheel ontstaat". Grote luifels moeten ervoor zorgen dat bezoekers beschut zijn bij slecht weer. Tot slot is er aandacht voor de naastgelegen wandelpromenade, het landschap en de verlichting.



2019

Disneyland Paris kondigde de metamorfose van Disney Village al in april 2019 aan. Het duurde vervolgens bijna drie jaar, tot maart 2022, voordat de eerste ontwerpen getoond konden worden. In december vorig jaar kwam opnieuw een tekening naar buiten.



Brasserie Rosalie moet eind 2023 af zijn. Het is nog niet duidelijk wat er gaat gebeuren met twee leegstaande plekken: de voormalige locaties van restaurant Planet Hollywood en Buffalo Bill's Wild West Show.