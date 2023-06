Efteling

Vijftig jaar Wolf en de Zeven Geitjes: nieuwe pinset uitgebracht

Het sprookje van De Wolf en de Zeven Geitjes is al vijftig jaar te vinden in de Efteling. Ter gelegenheid daarvan wordt vanaf deze week een nieuwe pinset verkocht. Voor 17,50 euro ontvangen verzamelaars drie verschillende pins van personages uit het jubilerende sprookje.

Het gaat om de iconische klok waar een geitje zich in verstopt heeft, een wapenschild en de boze wolf met wandelstok. Op het schild, dat wordt vastgehouden door een geitje, staat een afbeelding van een knolraap. Daaronder wordt vermeld wat de aanleiding voor het uitbrengen van de pins is.

De pinserie is - zolang de voorraad strekt - verkrijgbaar bij In den Ouden Marskramer, de souvenirwinkel tussen de in- en uitgang van het Sprookjesbos. Er geldt een limiet van drie sets per persoon. Om chaotische taferelen te voorkomen, kondigt de Efteling de komst van nieuwe pins tegenwoordig niet vooraf aan. Ook de oplages blijven geheim.