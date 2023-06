Europa-Park Erlebnis-Resort

Abonnementen Europa-Park na ruim drie maanden weer verkrijgbaar

Europa-Park verkoopt weer abonnementen. De afgelopen maanden was het aanschaffen van de zogeheten ResortPass onmogelijk. Het grootste attractiepark van Duitsland bood sinds begin maart geen jaarkaarten meer aan omdat de maximale capaciteit was bereikt. Wie interesse heeft, kan vanaf vandaag weer een pasje bestellen via de website van Europa-Park.

Op social media spreekt het park over "fantastisch nieuws". "We zijn blij dat de ResortPass Gold en de ResortPass Silver weer op voorraad zijn." De zilveren pas is goed voor toegang op zo'n 230 openingsdagen per jaar, terwijl de gouden variant geen beperkingen kent. Daarmee mogen abonnees op elke openingsdag naar binnen.

De tarieven bleven ongewijzigd ten opzichte van het vorige verkoopmoment. Een ResortPass Silver kost 240 euro voor personen vanaf 12 jaar. Voor de ResortPass Gold - inclusief extra voordelen en twee dagkaarten voor waterwereld Rulantica - moet 420 euro afgerekend worden.



Optioneel

Europa-Park vraagt in beide gevallen 31 euro voor een optioneel parkeerabonnement. De reguliere kassaprijs voor een los ticket is dit jaar gestegen naar maar liefst 75 euro. Voor Rulantica moet maximaal 50 euro per dag afgerekend worden. Bezoekers die hun entreebewijzen online bestellen, krijgen korting.