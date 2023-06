SchatEiland Zeumeren

Gelders recreatiepark onverwachts dicht: 'Onderhoud en schadeherstel'

Wie vandaag afreisde naar het Gelderse recreatiepark SchatEiland Zeumeren, kwam voor een gesloten poort te staan. De trekpleister in de gemeente Barneveld bleef onverwachts dicht voor publiek. De onaangekondigde sluiting is nodig om beschadigingen te herstellen, vertelt directeur Bernard 't Jong aan Looopings.

Het park werd op zaterdagavond 10 juni het slachtoffer van vandalisme. Volgens het management hebben vijf jongens de attractie Jeep Safari gesloopt. Op Facebook kondigde SchatEiland aan dat er binnen 48 uur camerabeelden gepubliceerd zouden worden als de daders zich niet vrijwillig zouden melden.

De beelden zijn echter niet vrijgegeven. Op dit moment buigt de politie zich over de zaak, aldus 't Jong. Ondertussen wordt geprobeerd de beschadigingen te verhelpen. Het zou geen optie zijn om de rest van het park wel te openen. "We hebben mankracht nodig om te kijken of we het weer kunnen herstellen."



Groot onderhoud

Op de website van SchatEiland valt nu te lezen dat het park zondag 18 juni gesloten blijft "wegens groot onderhoud". Op Facebook staat dat er sprake is van "onderhoud en schadeherstel". Directeur 't Jong benadrukt dat de sluiting niet te maken heeft met te weinig animo. "Sinds onze overname, drie jaar geleden, heeft SchatEiland nog nooit zo goed gedraaid."