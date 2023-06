SchatEiland Zeumeren

Jongens beschadigen attractie: Gelders recreatiepark dreigt met publiceren camerabeelden

Een recreatiepark in Gelderland is het slachtoffer geworden van vandalisme. SchatEiland Zeumeren, gelegen in de gemeente Barneveld, kreeg onlangs enkele ongewenste gasten over de vloer. Volgens het park heeft een groepje jongens de attractie Jeep Safari gesloopt.

"Wij hebben helaas geconstateerd dat vijf jonge jongens tussen de 12 en 16 jaar onbevoegd op ons SchatEiland-terrein zijn gekomen", staat in een Facebook-bericht gericht aan "oplettende mensen". "Helaas hebben deze jongens onze nieuwe attractie de Jeep Safari behoorlijk uitgewoond en beschadigd."

Het incident vond zaterdagavond 10 juni plaats, rond 21.00 uur. SchatEiland dreigt camerabeelden te publiceren als de daders zich niet vrijwillig melden. "Wij willen deze jongens 48 uur de tijd geven om zich bij ons te melden, middels mail of telefoon, zodat we met elkaar tot een oplossing komen."



Getuigen

En zo niet? "Dan gaan we de beelden die we hiervan hebben publiceren, waar ze stuk voor stuk duidelijk op staan." Het parkmanagement vraagt andere getuigen en mensen met meer informatie om eveneens contact op te nemen. Er kan gebeld worden met 0642533043.



De Jeep Safari bestaat uit kleine jeeps waarmee kinderen vrij kunnen rijden door een parcours met hindernissen, zoals een laagje water. Er moet extra voor betaald worden, bovenop de entreeprijs.