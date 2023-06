Walibi Holland

Youtubers zijn klaar met Walibi Holland na aaneenschakeling van blunders

Walibi Holland heeft het verpest bij twee youtubers. Na een aaneenschakeling van missers zijn Myrthe Veth en Emile Vierus, presentatoren van de talkshow Themepark Late Night, voorlopig wel even klaar met het attractiepark in de polder. Dat beschrijven ze in een ruim twaalf minuten durend relaas op YouTube.

Ondanks wat scepticisme besloot het koppel Walibi afgelopen weekend een eerlijke kans te geven. Tijdens hun zomerse dagje uit werden de pretparkfans echter geconfronteerd met de ene na de andere tegenvaller. Dat begon al in het nieuwe familiegebied Speed Zone Off Road.

Veth was er niet over te spreken. "Het is gewoon een soort lege vlakte", concludeert ze. "Er is geen schaduw, geen beschutting. Als het regent, word je zeiknat. Als de zon schijnt, brand je helemaal kapot." Bovendien waren er nauwelijks bezoekers. Vierus: "De doelgroep die ze willen aansnijden... die gaat niet naar Walibi." Van een gezellige sfeer was in ieder geval geen sprake. "Het was toch wel een klein beetje triest eigenlijk."



Lelijker

Voor Veth vormde een caravan met toiletten het absolute hoogtepunt. Ook Vierus weet na even nadenken nog iets positiefs te noemen aan de miljoenen euro's kostende uitbreiding. "De concept-art zag er lelijker uit dan dat het daadwerkelijk is geworden. Maar het is nog steeds niet best."



In de rest van het park maakte Walibi ook niet bepaald een sterke indruk. Achtbanen gingen om de haverklap dicht door technische storingen. Dat gebeurde zelfs zo vaak dat er kortingsvouchers werden uitgedeeld bij de uitgang. Maar wat de youtubers pas echt pissig maakte, is het dramatische horeca-aanbod. Veth en Vierus beschrijven hoe het onmogelijk bleek om een fatsoenlijke snack te bemachtigen.



Weggestuurd

De pretparkfanaten probeerden tot vijf keer toe om een nieuwe lekkernij te bestellen: frozen lemonade. Elke keer werden ze weggestuurd omdat de automaat net niet bijgevuld was. "Waarom heb je je product niet?", vraagt presentatrice Veth zich af. Het botte personeelslid achter de balie gaf uiteindelijk zijn klanten de schuld, omdat ze "steeds te laat" zouden komen. "Het lag aan ons?!", foetert Vierus.



Een toast dan maar? Nee, ook die waren 's middags al op. Toen er als laatste redmiddel gekozen werd voor een Chiptwister - een gefrituurde aardappelspiraal - sloeg het noodlot toe. Veth: "Drie keer raden. Machine kapot." Pas om 17.55 uur - vijf minuten voor sluiting, toen het park al praktisch leeg was - kon er plotseling frozen lemonade gemaakt worden.



Analfabeet

En ook na sluitingstijd ging het geblunder van Walibi Holland verder. De pechvogels besloten zich aan te melden voor een online bezoekersenquête, maar die lijkt wel opgesteld te zijn door een analfabeet. "Wat waren uw beweegredenen om naar Walibi Holland?", luidde bijvoorbeeld de eerste, incomplete vraag. Er volgt een rijtje met merkwaardige mogelijke antwoorden, waaronder de bizarre optie "Wat is nieuw in deze park".



Vraag twee was om onverklaarbare redenen in het Duits. "Haben die folgenden Gründe bei Ihrer Entscheidung, zu dieser bestimmten Zeit zu kommen, eine Rolle gespielt?", wil Walibi kennelijk dolgraag van bezoekers weten. Presentator Vierus is met stomheid geslagen. "Walibi, als je kijkt: er moet even een hoop gefikst worden, want jullie zijn niet ready voor de zomer."