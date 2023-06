Walibi Holland

Walibi Holland heeft spijt van verkopen luguber kartbaan-souvenir: 'Was een vergissing'

Walibi Holland heeft een nogal morbide souvenir verkocht. Het pretpark bood voor 75 euro een band aan, afkomstig van de inmiddels verdwenen kartbaan in het pretpark. De attractie werd in 2018 gesloten na een bloederig ongeluk waarbij een meisje zwaargewond raakte. Haar hoofdhuid werd deels van haar hoofd getrokken.

Na het gruwelijke incident moest Walibi-directrice Mascha Taminiau zich verantwoorden in de rechtszaal, tegenover het minderjarige slachtoffer en haar familie. Hoewel het ongeval wordt gezien als een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het park, lag er dus wel een aandenken aan de omstreden attractie in een Walibi-winkel.

Voor een band van een kart werd 75 euro gevraagd. "Vandaag een opmerkelijk attractieonderdeel gespot in de W.A.B. Shop van Walibi Holland", schreef pretparkinfluencer Fouad Mansveld - beter bekend als ThrillsTastic - zondag op Twitter. "Het park verkoopt een gebruikte band van de voormalige kartbaan voor 75 euro. Uniek souvenir, maar toch wel met een naar aandenken."



Fijn en gezellig

De timing is opvallend: directrice Taminiau gaf deze maand nog aan dat het pretpark tegenwoordig goed contact heeft met het slachtoffer van het kartbaan-ongeluk. Het meisje was onlangs zelfs een dagje in Walibi om te bekijken wat er gebouwd is op de oude plek van de kartbaan. Taminiau noemde dat "fijn en ook gezellig".



Dat valt moeilijk te rijmen met het merkwaardige souvenir. Een woordvoerder van Walibi meldt aan Looopings dat de band afgelopen weekend eenmalig over de toonbank ging. "Maar het was een showmodel. Het item wordt dus niet meer verkocht in de shop."



Ongepast

Vindt Walibi het niet ongepast om een attractie met zo'n controversiële geschiedenis commercieel uit te buiten? De voorlichter geeft toe dat dit achteraf inderdaad geen goed idee was. "Het was een vergissing om deze band te verkopen." Hij wil er verder geen woorden aan vuilmaken.