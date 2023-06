Attractiepark Rotterdam

Pretparkondernemer Hennie van der Most denkt niet aan stoppen: 'Ik sterf in m'n harnas'

Ondernemer Hennie van der Most, de oprichter en eigenaar van Attractiepark Rotterdam, heeft de pensioengerechtigde leeftijd allang bereikt. Toch denkt de 73-jarige zakenman niet aan stoppen. In een interview geeft hij aan door te willen bouwen tot hij er letterlijk bij neervalt.

In de jaren tachtig en negentig verwierf Van der Most faam door ongebruikelijke locaties te transformeren tot toeristische attracties. Voorbeelden zijn Speelstad Oranje in een aardappelmeelfabriek, Preston Palace in een ziekenhuis en Wunderland Kalkar in een kweekreactor.

Sinds 2012 zijn alle pijlen gericht op Attractiepark Rotterdam: een toekomstig pretpark gebouwd op de plek van een oude verbrandingsoven. Ruim tien jaar na de eerste aankondiging is de bestemming nog steeds niet open voor publiek. En om de bouw te kunnen financieren, verkocht Van der Most nagenoeg al zijn andere projecten. "Ik heb geen miljoenen op de bank. Ik heb alles in stenen zitten."



Uniekste park van Nederland

Wordt het niet eens tijd om de handdoek in de ring te gooien? Geen denken aan, vertelt de zeventiger in gesprek met RTV Oost. "Ik stop als ik erbij neerval, als het gebeurd is", zegt hij. "Ik sterf in m'n harnas." De markante ondernemer geniet naar eigen zeggen nog steeds van zijn werk. "Ik vind het mooi. Ik ben zó met nieuwe dingen bezig. In Rotterdam, als je daar bezig bent... Het wordt het uniekste park van Nederland."



Van der Most hoort vaak dat zijn nieuwste project wel érg lang op zich laat wachten. "Iedereen zegt: wat duurt het allemaal lang... Ja. Maar je werkt met gebruikt materiaal en dat moet allemaal passen. En dan krijg ik al die bureaucreatie over me heen. Daar word je toch helemaal tureluurs van." Uiteindelijk zal het wachten worden beloond, belooft de pretparkbaas. Een openingsdatum durft hij niet meer te noemen.



Heel andere wereld

Merkt Van der Most dan helemaal niets van zijn leeftijd? Dat wel, geeft hij toe. "Je kunt niet alles meer, het is een heel andere wereld geworden." Als de ondernemer overlijdt, staat er in ieder geval geen opvolger klaar. Eén van zijn firma's liet hij al wel overnemen door zijn dochters en schoonzoon, al gaat dat slechts om een "klein stukje van het bedrijf". "Ik ben bezig met afstoten. Maar ik ben ook aan het opbouwen."