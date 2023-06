Efteling

Efteling: vandaag geen Raveleijn-shows na tweede brand in korte tijd

De Efteling heeft besloten om paardenshow Raveleijn vandaag in ieder geval niet op te voeren. Gisteren brak er voor de tweede keer in minder dan twee weken tijd brand uit in het decor van de stuntvoorstelling. De vervallen stadspoort in het midden van de arena vatte vlam, hoogstwaarschijnlijk door een vuureffect.

Na de eerste brand werd Raveleijn dezelfde dag alweer opgevoerd. Dit keer neemt de Efteling langer de tijd om onderzoek te doen naar de exacte oorzaak van het incident en de brandveiligheid van de productie.

Bovendien is "een deel van de showinstallatie" kapotgegaan, vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Waardoor niet alles meer werkt." Het is nog niet duidelijk wanneer bezoekers de show weer kunnen bekijken. "Voor de komende dagen wordt nog bekeken of het door kan gaan."



Hitte

Eigenlijk zou de twintig minuten durende voorstelling vandaag te zien zijn om 11.30, 13.30, 15.30 en 17.00 uur. Voor de paarden in Raveleijn is de annulering geen overbodige luxe: zij hadden anders moeten zwoegen in de hitte. Het wordt voor de derde dag op rij 31 graden in Kaatsheuvel.