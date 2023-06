Duinrell

Veiligheidsbeugel Duinrell-attractie gaat weer open tijdens ritje: 'Duidelijk niet meer veilig'

Hoe veilig zijn de Katapults in Duinrell? Dat vragen pretparkfans zich af nu voor de tweede keer beelden zijn opgedoken van een veiligheidsbeugel die per ongeluk opengaat. Enkele weken geleden verscheen een TikTok-filmpje waarin te zien is hoe een vrouw in paniek raakt als haar beugel tijdens een ritje openvliegt. Een vlogger overkwam afgelopen weekend hetzelfde.

In een nieuwe video op het YouTube-kanaal Ben & Nies is te zien dat een vrouw de stang van de waterattractie met beide handen vasthoudt. Zodra het bakje over de schans glijdt, vliegt de beugel omhoog. Een andere vrouw uit het gezelschap besloot de attractie aan zich voorbij te laten gaan. "Dan ga ik niet, dat vind ik eng", zegt ze. De scène bij de Katapults begint na 37 minuten.

Volgens Duinrell was de eerste video niet recent, maar filmer Ben heeft zo zijn twijfels bij die uitleg. "Wat ik wel frappant vind: in dat bericht van Looopings geeft Duinrell aan dat het geen recente video kan zijn omdat er kroos in het water ligt. Nou, vandaag lag er enorm veel kroos in het water en ik kan je verzekeren: deze hebben we opgenomen op 11 juni."



Kan echt niet

Al met al heeft de vlogger weinig vertrouwen meer in de beweringen van Duinrell. "Blijkbaar laten zij een attractie gewoon open zijn terwijl-ie duidelijk niet meer veilig is." In een reactie op YouTube vult hij aan: "Het kan echt niet dat Duinrell eromheen praat. Het is toch duidelijk dat ze hem niet zelf opent?"



Een woordvoerder van het Wassenaarse pretpark spreekt tegen dat er sprake is van een probleem. Hij geeft tegenover Looopings aan dat de attractie zo ontworpen is dat passagiers de beugel zelf kunnen openmaken. "Dat kan ook tijdens de rit." De attractie, gebouwd door de Duitse firma Sunkid, zou goedgekeurd zijn door de keuringsinstanties. "Er zijn nu geen aanpassingen nodig."



Forceren

Maar is deze opzet dan niet sowieso riskant? Hoe kan het dat een veiligheidsmechanisme vanzelf opengaat als bezoekers geen pogingen ondernemen om de beugel te forceren? En is de eerste video wellicht toch recenter opgenomen dan gedacht? Op die vragen wil de voorlichter niet ingaan. "Ik ben helder geweest in mijn antwoord. Ik laat het daarbij."



De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die in Nederland toeziet op de veiligheid van attracties en speeltoestellen, heeft kennis genomen van beide voorvallen. "We zijn op de hoogte", meldt een woordvoerder aan Looopings. Duinrell houdt de Katapults gesloten tot aankomend weekend, maar dat zou te maken hebben met de personeelsbezetting in plaats van de incidenten.