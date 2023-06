Kermis

Dramatisch ongeluk op kermis Oberhausen: zoon (18) van exploitant komt om het leven

De kermis in de Duitse stad Oberhausen is zondagavond stilgelegd vanwege een dramatisch ongeval. Daarbij kwam de 18-jarige zoon van een kermisexploitant om het leven. Het slachtoffer was bezig om penningen op te halen bij de Break Dance. Vermoedelijk onderschatte hij de snelheid van het apparaat, waardoor de tiener van de draaiende schijf werd geslingerd.

Hulpverleners, die rond 19.20 uur werden opgeroepen, konden niets meer voor hem betekenen. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen, nadat reanimatiepogingen niet succesvol bleken. Na het voorval werd de plek des onheils provisorisch afgeschermd met schuine parasols. Aanwezigen kregen slachtofferhulp aangeboden.

De politie is een onderzoek gestart naar de fatale gebeurtenis. Het dodelijke incident zorgde zondag voor een enorme shock en een golf van verdriet in de Duitse kermiswereld, waar de exploitant in kwestie zeer bekend is.



Muziek uit

Rond 20.00 uur werd besloten om de kermisavond uit respect voor de nabestaanden vroegtijdig stop te zetten. Er waren toen zo'n 35.000 bezoekers aanwezig. Muziek en geluidseffecten gingen uit.



"Onze gedachten zijn bij de familie van de jongeman, voor wie een mooie dag eindigde met zo'n ongelofelijke tragedie", laat de gemeente weten. Het evenement, de zogeheten Sterkrader Fronleichnamskirmes, duurt van woensdag 7 tot en met maandag 12 juni. Maandagochtend valt een beslissing over het verdere verloop van de laatste kermisdag.