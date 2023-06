Disneyland Paris

Disney-parade weer afgelast, maar dit keer niet vanwege stakingen

Bezoekers van Disneyland Paris hebben de dagelijkse parade Disney Stars on Parade zondag wederom moeten missen. Dit keer was er echter geen sprake van stakingen, zoals de afgelopen weken. De stoet ging niet door vanwege de weersomstandigheden.

Waar een voice-over in het geval van stakingen spreekt over "onvoorziene omstandigheden", werd nu specifiek het weer benoemd. Niet de hitte gooide roet in het eten, maar voorspelde onweersbuien in de omgeving. Uit voorzorg is besloten om de wagens en Disney-figuren niet ten tonele te laten verschijnen.

Omdat de onweerswaarschuwing langer van kracht bleef, werd de parade ook niet verplaatst naar een later tijdstip. Disney Stars on Parade stond eigenlijk op het programma voor 17.45 uur.



Vakbonden

Tijdens stakingsdagen marcheren ontevreden personeelsleden door de Disney-parken met borden en spandoeken. Ook blokkeren ze af en toe toegangswegen. De parade moest de afgelopen periode regelmatig noodgedwongen geschrapt worden. Vakbonden hebben beloofd dat er in ieder geval geen stakingen plaatsvinden tot en met maandag 12 juni.