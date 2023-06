Efteling

Efteling-medewerker verfrist bezoekers: tuinslang op oldtimerbaan

Een medewerker van de Efteling heeft bezoekers vandaag op een onverwachte plek voorzien van een verfrissing. Bij De Oude Tufferbaan in parkdeel Ruigrijk zorgde een personeelslid zondagmiddag voor een soort geïmproviseerde wasstraat.

Passerende karretjes werden na vertrek uit het station natgespoten met behulp van een tuinslang. Zo werd de klassieke oldtimerbaan uit 1984 plotseling een heuse waterattractie.

De spontane verkoelingsactie werd enthousiast ontvangen door verhitte passagiers, zo is te zien in een Twitter-filmpje van een fan. In het attractiepark liep het kwik vandaag op tot 31 graden. Ook voor de komende week zijn hoge temperaturen voorspeld, variërend van 26 tot 29 graden.