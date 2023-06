Plopsa Indoor Hasselt

Leren tussen de attracties: Plopsa-pretpark gebruikt als studieplek

Een Plopsa-pretpark blijkt niet alleen geschikt te zijn als een dagje uit, maar ook als een heuse studieplek. 25 studenten hebben Plopsa Indoor Hasselt afgelopen week gebruikt om te leren voor hun examens. Een evenementenlocatie, het F.C. De Kampioenen Café, werd voor de gelegenheid getransformeerd tot de zogenoemde Blokbar.

Daar werd hard gestudeerd onder toeziend oog van Plopsa-mascotte Kabouter Plop. Er was wel wat lawaai van spelende en gillende kinderen, maar koptelefoons boden daarvoor de uitkomst. In hun pauzes konden de ijverige studenten ritjes maken in de attracties, waaronder familieachtbaan Wickie Coaster.

Het overdekte Vlaamse attractiepark bleek een populaire gratis studielocatie, want de inschrijvingen zaten al binnen zeven minuten vol. Voorlopig gaat het om een eenmalig initiatief, naar een idee van de gemeente Hasselt.