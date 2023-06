Legoland Deutschland Resort

Aanrijdingen op parkeerterrein Legoland: 2000 euro aan schade

Op de parkeerplaats van Legoland Deutschland, gelegen in de stad Günzburg, hebben in korte tijd twee aanrijdingen plaatsgevonden. In beide gevallen vluchtte de aanstichter na afloop weg, zonder contactgegevens achter te laten. Volgens de politie bedroeg de schade 1000 euro per incident.

Bij het eerste voorval, op zaterdag 3 juni, knalde een 38-jarige bestuurder tegen een andere geparkeerde auto aan. De automobilist reed direct weg, maar een oplettende voorbijganger kon het kenteken van de vluchtende wagen noteren. Op die manier wist de politie snel te achterhalen wie de veroorzaker was.

Er is een strafrechtelijke procedure gestart. Enkele dagen later ging het opnieuw mis bij het Duitse attractiepark. Op woensdag 7 juni werd de bumper van een geparkeerde grijze BMW hard geraakt. Ook nu snelde de dader weg, maar dit keer werd er geen kenteken genoteerd. De politie is daarom nog op zoek naar getuigen.