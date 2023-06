Europa-Park Erlebnis-Resort

Vechtpartij in Europa-Park omdat bezoeker moet lachen

Een lachende bezoeker is de aanleiding geweest voor een vechtpartij in het Duitse attractiepark Europa-Park. Dat meldt de politie van de regio Offenburg. Zeven jongeren raakten met elkaar in discussie in de buurt van een attractie. De woordenwisseling liep al snel uit de hand.

Het voorval vond op zondag 4 juni plaats bij één van de stations van de monorail EP-Express. "Aanleiding van het dispuut zou een onbegrepen lach zijn geweest, waarop de aanvallers reageerden met fysiek geweld", valt te lezen in een persbericht van de politie.

Een jonge man raakte ernstig gewond toen hij een klap kreeg. Voor hem moest medische hulp opgeroepen worden. De politie is op dit moment op zoek naar drie mogelijke daders. Het onderzoek loopt nog.