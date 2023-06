Madurodam

Protestactie met minispandoekjes bij onthulling Lelystad Airport in Madurodam

De onthulling van een nieuwe maquette in Madurodam is gepaard gegaan met een protestactie. Het Haagse themapark presenteerde afgelopen week een miniatuurversie van Lelystad Airport, met onder andere een verkeerstoren op schaal. Demonstranten grepen de gelegenheid aan om hun ongenoegen te uiten over het vliegveld.

Om de druk op Schiphol te verlagen moet Lelystad Airport op den duur in gebruik genomen worden als vakantievliegveld, met tientallen internationale vluchten per dag. Tegenstanders vrezen voor negatieve gevolgen voor het milieu en geluidsoverlast door laagvliegroutes. Actiegroep Stichting Red de Veluwe liet donderdag van zich horen in Madurodam.

Tijdens de feestelijke ceremonie werd de aandacht getrokken door actievoerders met - heel toepasselijk - piepkleine spandoekjes. Die hebben ze neergezet bij het schaalmodel, al werden de protestbordjes al snel weggehaald door medewerkers van Madurodam. Het park zegt niet het toneel te willen zijn van maatschappelijke discussies.



Basisschoolleerlingen

De demonstratie bij het miniatuur was bedoeld als een ludieke actie met een serieuze onderliggende boodschap. Bij de onthulling waren ook veel basisschoolleerlingen aanwezig, die een prijsvraag hadden gewonnen. Omdat de onuitgenodigde gasten zich rustig hielden, hebben de kinderen weinig van het protest gemerkt.



Lelystad Airport bestaat al vijftig jaar als kleinschalige luchthaven. "We zijn trots dat we ons vijftigste verjaardag mogen vieren met deze mooie plek in Madurodam", zegt directeur Jan Eerkens. Opvallend genoeg heeft Madurodam zelf helemaal niets gecommuniceerd over de toevoeging.