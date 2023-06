Efteling

Kritiek op Efteling-pomp die bezoekers voor de gek houdt: 'Waterverspillend'

Een lollige waterpomp in de Efteling zorgt voor kritiek op social media. Bij De Vliegende Hollander is een pomp te vinden met drie monden eraan. Tijdens het pompen met een handvat blijft steeds een verrassing uit welk uiteinde water zal komen. In tijden van extreme droogte en watertekorten kan niet iedereen erom lachen.

Roelant Siekman, wijkraadslid in het Rotterdamse stadsdeel Overschie, vraagt er aandacht voor op Twitter. Hij plaatste een korte video van de pomp, waarop te zien is dat Efteling-bezoekers grote moeite hebben om het water te pakken te krijgen. "Zonde man, zonde van het water dit", verzucht de filmer.

"Een drinkwaterverspillende kraan leek vast een heel ludiek idee toen het water nog nagenoeg gratis en in overvloed was...", schrijft Siekman bij het filmpje. "Even los van de wachttijd omdat flesjes niet efficiënt gevuld worden. Enfin, misschien valt dit nog aan te passen, Efteling?"



Minder grappig

In een reactie vult de auteur aan: "Best wel grappig bedacht, maar minder grappig in tijden dat we drinkwater steeds beter op waarde kunnen schatten." Ook meldt hij: "Wie nu nog niet snapt dat de prijs van verspilling hoger is dan ooit, die heeft onder een steen gelegen."



De meningen over de kwestie zijn verdeeld, blijkt uit de commentaren op de video. "Hier heb je wel een heel goed punt, het was grappig, maar nu niet meer oké mijns inziens", zegt iemand bijvoorbeeld. Een ander vraagt de Efteling om een speciale kraan te maken voor de klager. "Misschien kunnen jullie een speciale niet-verspillende kraan met azijn vullen... voor een kleine minderheid van jullie bezoekers?"



Volk van Laaf

De Efteling neemt het bericht in ieder geval wel serieus. "Uiteraard nemen we deze feedback mee", luidt het officiële Twitter-antwoord. "Dankjewel hiervoor." Een woordvoerder bevestigt aan Looopings dat de kwestie intern de aandacht heeft. Overigens staat elders in de Efteling nog een tweede waterpomp met een soortgelijk verrassingseffect, namelijk bij het Volk van Laaf.