Efteling

Video: weer brand uitgebroken in decor van Efteling-show Raveleijn

Efteling-show Raveleijn is opnieuw getroffen door een brand in het decor. Voor de tweede keer in minder dan twee weken tijd vloog een decorstuk in brand tijdens een voorstelling. Dit keer vatte de grote poort in het midden van de arena vlam. De tribunes werden vervolgens direct ontruimd.

Het voorval vond plaats tijdens de show van 17.00 uur. Om het vuur te kunnen doven, werden de watereffecten in de arena aangezet: grote waterfonteinen die op het decor spuiten. Mede daardoor was de brand vrij snel onder controle. "We hebben het zelf kunnen blussen", laat een Efteling-woordvoerder aan Looopings weten. De brandweer komt nog wel ter plaatse voor een controle.

Op dinsdag 30 mei kwam de Efteling ook al in het nieuws met een brand in de Raveleijn-arena. Toen vloog een geveltje op het middeleeuwse dorpsplein in brand, vermoedelijk door het gebruik van een vuureffect. De schade viel relatief mee: de show kon dezelfde dag alweer opgevoerd worden, hetzij met enkele aanpassingen aan het decor.



Draconicon

Na het vorige incident zijn de vlammenwerpers bij de gevels uitgezet. Die op de stadspoort en in de bekken van de mechanische draak Draconicon bleven wel aan staan. Vermoedelijk heeft dat vanmiddag gezorgd voor een tweede brand. Het roept de vraag op of de Efteling de brandveiligheid van de voorstelling wel op orde heeft. Men gaat onderzoeken of er een verband is tussen beide voorvallen, aldus de voorlichter. Hij gaat vooralsnog uit van toeval.











Beelden van toeschouwers laten zien dat een torentje aan de rechterzijde van de poort in brand staat. De poort is vormgegeven als een vervallen versie van de originele Raveleijn-poort, met een afgebrokkeld en zwartgeblakerd stuk dak. De zichtbare brandschade is dus thematiek en geen gevolg van de brand. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de show weer opgevoerd kan worden.







Stoppen

Raveleijn komt de laatste tijd opvallend vaak negatief in het nieuws. Naast de twee brandjes was er de afgelopen tijd ook sprake van een ruiter die ten val kwam en een paard dat struikelde tijdens het doen van een stunt. Op social media wordt de roep om te stoppen met de paardenacts steeds luider. Raveleijn ging in 2011 in première. Sinds 2013 wordt de show verzorgd door de Franse producent Puy du Fou, bekend van gelijknamige themaparken in Frankrijk en Spanje.