Walibi Holland

Walibi-bezoekers opgelet: achtbaan noodgedwongen dicht bij warm weer

Bezoekers van Walibi Holland moeten er rekening mee houden dat ze op warme dagen geen ritje kunnen maken in de Condor. Door de hitte gaat de achtbaan te snel. Een ritje is dan zo oncomfortabel dat het onverantwoord zou zijn om de attractie te openen voor publiek. Volgens een Walibi-woordvoerder wordt in samenwerking met de fabrikant gezocht naar een oplossing.

De Condor opende in 1994 als een prototype van een suspended looping coaster van de Limburgse firma Vekoma, met treinen die onder de rail hangen. In 2021 werden de karretjes vernieuwd in de hoop de rit soepeler te maken, maar dat haalde weinig uit. Ook vandaag de dag is de coaster nog berucht vanwege de nogal pijnlijke ritten.

Bij hoge temperaturen wordt die ervaring dus nóg pijnlijker. Walibi probeert dat probleem in eerste instantie op te lossen door meerdere zitplaatsen niet te gebruiken, zodat de treinen lichter worden. Als dat niet meer helpt, gaat de achtbaan dicht. Het kwam afgelopen week al meermaals voor dat de Condor om die reden niet open was.



Rondetijden

Ook vanmiddag is de coaster buiten gebruik. Het is op dit moment 26 graden in Biddinghuizen. "We houden bij alle attracties de rondetijden in de gaten", vertelt een voorlichter van Walibi aan Looopings. "Indien nodig wordt een attractie tijdelijk gesloten als de rondetijd te snel is."



Het pretpark onderzoekt momenteel of het mogelijk is om een structurele oplossing te vinden voor het probleem. "Daar is de technische dienst nu mee bezig, in overleg met de leverancier." Tot die tijd wordt de Condor stilgezet zodra de temperatuur omhoog vliegt.