Phantasialand

Nederlandse pretparkfan kiest voor Phantasialand-tatoeage

Een Nederlandse pretparkfanaat heeft zijn liefde voor een Phantasialand-attractie vereeuwigd. Quincy Rohner (22) uit Spijkenisse is gek op Talocan, een suspended top spin in het Duitse pretpark. Sinds kort prijkt het grote logo van de heftige thrillride op zijn rechteronderarm, in de vorm van een tatoeage.

"Ik vind de attractie gewoon prachtig, met de muziek, het vuur en de ritbeleving", vertelt Rohner aan Looopings. "En volgens het verhaal verbreek je een duistere vloek. Dat sluit aan op mijn verleden, dat niet makkelijk is geweest. Elke rit geeft een gevoel van opluchting."

Talocan, onderdeel van Phantasialand-themagebied Mexico, bestaat uit een dubbele bank met aan beide kanten negentien zitplaatsen. Tijdens de rit vliegen de passagiers meermaals over de kop. De attractie van fabrikant Huss Park Attractions opende in 2007.



Medewerkers

Rohner kan er geen genoeg van krijgen. Zaterdag liet hij zijn tattoo zien aan medewerkers van het attractiepark in Brühl. "Ze reageerden verbaasd, maar ze waren wel onder de indruk." Voor de Zuid-Hollander is het zijn eerste tatoeage. Voorlopig heeft hij geen plannen voor meer exemplaren.