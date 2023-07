Isla Mágica

Nieuwe attractie bij Spaans pretpark: 150 meter hoge luchtballon

Bezoekers van het Spaanse pretpark Isla Mágica kunnen een vlucht maken in een gigantische luchtballon. De trekpleister in Sevilla heeft afgelopen week de attractie Nao Vigía in gebruik genomen: een 34 meter hoge ballon die recht omhoog wordt gebracht.

Inzittenden genieten van het uitzicht op maar liefst 150 meter hoogte. De met helium gevulde ballon zit vast aan een enorme kabel. Er is plek voor dertig personen.

Het gevaarte werd vervaardigd door het Franse bedrijf Aerophile, bekend van bijvoorbeeld PanoraMagique in Disney Village, het uitgaansgebied van Disneyland Paris. Die betaalattractie werkt op dezelfde manier.



Parkgrenzen

Nao Vigía gaat dagelijks open van 11.00 tot 23.00 uur, mits de weersomstandigheden het toelaten. De ballon ligt net buiten de parkgrenzen. Op die manier is de attractie ook toegankelijk voor personen die geen ticket hebben voor Isla Mágica.



Zij zijn 12,50 euro kwijt voor een vlucht. Wie al een entreekaartje voor het pretpark heeft, moet 5 euro bijbetalen. Abonnementhouders zijn 4 euro per vlucht kwijt.