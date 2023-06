World Food Center Experience

Plannen voor voedselpretpark aangepast na kritiek van milieuorganisatie

De initiatiefnemers van een nieuw voedselpretpark geven niet op. In december vorig jaar bleek dat de bouw van de zogenoemde World Food Center Experience niet mocht doorgaan. Een milieugroepering, die naar de rechter was gestapt om het bestemmingsplan tegen te houden, kreeg gelijk van de Raad van State. Vandaag werd een aangepast plan gepresenteerd.

De World Food Experience wordt omschreven als "een nieuwe topattractie in Nederland die bezoekers meeneemt op een avontuurlijke reis door de wereld achter ons eten". Het project moet verrijzen op een voormalig kazerneterrein in de Gelderse gemeente Ede. Om de impact op het milieu te beperken, is nu een plan ontwikkeld zonder nieuwbouw.

Dat gebeurde in samenwerking met ontwerpbureau Tinker Imagineers. Volgens de makers was het vooral een uitdaging om de beleving op niveau te houden, terwijl 40 procent van de beoogde vloeroppervlakte is weggevallen. Er werden interactieve elementen als spelshows en fysieke uitdagingen toegevoegd.



225.000 bezoekers

Waar de nieuwbouw zou komen, is nu een thematuin met een kas gepland. Tot slot is er meer ruimte gemaakt voor het huisvesten van kleinschalige evenementen. De nieuwe opzet moet tussen de 200.000 en 225.000 bezoekers per jaar lokken, exclusief schoolbezoek en evenementen. Dankzij lagere personeelskosten en een lagere lening zou de trekpleister al rendabel kunnen zijn bij 140.000 jaarlijkse bezoekers.



In de oorspronkelijke plannen was sprake van 300.000 beoogde gasten per jaar. De gemeente Ede en de provincie Gelderland nemen na de zomer een besluit over de komst van de thema-attractie. Als er goedkeuring komt en er geen rechtszaken meer volgen, kan de bouw alsnog beginnen.



Faillissement

Het blijft de vraag hoe populair een educatief en interactief voedselpretpark daadwerkelijk zal zijn. Eerder probeerde Ede al het imago van voedselgemeente te versterken door te investeren in het Smaakpark: een restaurant met een kookschool, een foodlab, een kooktheater en een pluktuin, op hetzelfde terrein als de geplande World Food Experience. Het Smaakpark opende in september 2021. Vorig jaar kreeg het initiatief nog ruim 477.000 euro subsidie. Afgelopen maand werd het faillissement aangevraagd. Er blijft een aanzienlijke schuld achter.