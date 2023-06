Walibi Holland

Slachtoffer van kartbaan-ongeluk terug in Walibi om vervanger te bekijken

Het meisje dat in 2018 zwaargewond raakte op de kartbaan van Walibi Holland, heeft onlangs opnieuw een dag in het pretpark doorgebracht. Daar kreeg ze te zien wat er is gebouwd op de plek waar het dramatische ongeluk destijds plaatsvond. De kartbaan werd onlangs vervangen door een nieuw familiegebied met onder andere een achtbaan en een fietsmolen.

Op 5 mei 2018 kwam het haar van de toen 13-jarige Chaand Shah uit Almere vast te zitten in de roterende delen van een kart, waardoor een deel van haar hoofdhuid van het hoofd werd getrokken. Ze lag vervolgens elf uur op de operatietafel en moest twee weken revalideren in het ziekenhuis. Het meisje hield er niet alleen groot litteken op haar achterhoofd aan over, maar ook sociale angst en depressies.

Het slachtoffer en haar familie namen Walibi dat enorm kwalijk, bleek jaren later tijdens een rechtszaak. Volgens het meisje had het pretpark de veiligheidsregels niet op orde. "Ze hadden mijn kind beter moeten waarschuwen voor wat er zou kunnen gebeuren", vulde haar moeder aan. Het gezin was dan ook tevreden dat het Openbaar Ministerie een geldboete eiste vanwege nalatigheid.



Niet schuldig

Uiteindelijk oordeelde de rechter dat Walibi niet schuldig is aan het veroorzaken van het pijnlijke kart-ongeval. Inmiddels is de band tussen het attractiepark en het slachtoffer beter. Het gezin was laatst op uitnodiging te gast in Walibi, schrijft directrice Mascha Taminiau in een interne memo.



"Een paar weken geleden is Chaand met haar familie op bezoek geweest in Walibi", aldus Taminiau. "Chaand is het meisje dat gewond raakte op de kartbaan, in 2018 alweer. Chaand komt bijna ieder jaar en dit keer hebben we haar uitgenodigd om Off Road te laten zien. Het is elke keer fijn en ook gezellig om haar en haar familie weer te zien." Wat het gezin van de vervanging vond, zegt de directrice er niet bij.



Quads

Na het ongeluk gaf Walibi in eerste instantie aan dat het de bedoeling was om de kart-attractie te heropenen, maar dat is uiteindelijk nooit gebeurd. Bijna vijf jaar na het incident opende op de voormalige locatie van de kartbaan de familiezone Speed Zone Off Road. De uitbreiding staat in het teken van zanderige, onverharde wegen waar geracet wordt met quads.