Looopings viert Tilburgse kermis 2023 met gloednieuw T-shirt

De Tilburgse kermis kleurt elk jaar roze en dit jaar kleurt Looopings mee. Speciaal voor de grootste kermis van de Benelux ontwikkelde Looopings een kermisshirt in stijlvol roze, met de ludieke tekst Kermisgekkie erop. Het shirt is vanaf nu online te bestellen. Bovendien zal het kledingstuk verkrijgbaar zijn op het kermisterrein zelf.

In samenwerking met Pretparkwinkel.nl lanceerde Looopings jaren geleden al de Pretparkgekkie-souvenirlijn, bestaand uit truien en shirts. "Een exclusieve kermisversie kon eigenlijk niet ontbreken", zegt initiatiefnemer Nando de Kroon. "Het is de perfecte outfit om je te mengen in het Tilburgse feestgedruis, maar uiteraard ook zeer geschikt voor alle andere kermissen op de agenda."

Wie het unisex shirt vóór maandag 17 juli bestelt via Pretparkwinkel.nl, heeft het product op tijd binnen voor de Tilburgse kermis 2023. Die gaat van start op vrijdag 21 juli. Naast verzending per post is het mogelijk om een bestelling af te halen tijdens het evenement.



Verkooppunt

Op vrijdag 21 juli, zaterdag 22 juli, zondag 23 juli en maandag 24 juli - Roze Maandag - staat er namelijk een officieel Pretparkwinkel.nl-verkooppunt op de Tilburgse kermis, voor het Paleis-Raadhuis aan het Stadhuisplein. Naast Looopings-souvenirs bestaat het assortiment bijvoorbeeld uit de officiële merchandise van de Tilburgse kermis zelf en radiozender Kermis FM.