Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Scare actors gezocht voor eerste editie van Halloween in Slagharen

Meewerken aan de eerste editie van Halloween in Attractiepark Slagharen? De zoektocht naar scare actors voor het nieuwe griezelevenement is gestart. Wie graag anderen de stuipen op het lijf jaagt, kan zich nu aanmelden voor audities bij entertainmentpartner Aniba. Er wordt ook gezocht naar grimeurs en technici.

Het Overijsselse pretpark heeft Halloween tot nu toe altijd afgehouden, maar dit jaar gaat het er alsnog van komen. Tussen zaterdag 7 en zondag 29 oktober staat Slagharen in het teken van griezels. Overdag ligt de focus op gezinnen met kinderen, maar op acht dagen vinden speciale avondopenstellingen plaats. Die zijn bedoeld voor tieners en volwassenen.

De initiatiefnemers spreken over "een ware nachtmerrie". Achter de schermen zijn de voorbereidingen in volle gang. Men zoekt onder andere naar acteurs die in de huid van "gruwelijke gedaantes" willen kruipen. "Of heb jij altijd al de finishing touch aan de engste scare zones willen geven?" Verder is het mogelijk om mee te doen als stagiair.



Overnachtingen

Deelnemers moeten minimaal tien dagen beschikbaar zijn tijdens het evenement. Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. De afstand zou geen probleem moeten zijn, geeft de organisatie aan. "Wil jij ons team tijdens deze periode komen versterken maar woon je wat verder weg? Overnachtingen zijn mogelijk!"



De audities wordt in goede banen geleid door Aniba Entertainment, een zusterbedrijf van het Amsterdamse ontwerpbureau Leisure Expert Group. Geïnteresseerden kunnen zich via anibaentertainment.nl opgeven voor een auditie in Zwolle op zaterdag 24 juni of zaterdag 15 juli.