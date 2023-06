Disneyland Paris

Disneyland Paris geeft voorproefje op nieuwe Pixar-theatershow: premièredatum bekend

Disneyland Paris werkt toe naar de première van een grote nieuwe theatershow. Bezoekers van het Walt Disney Studios Park kunnen vanaf zaterdag 15 juli de muzikale voorstelling Together: A Pixar Musical Adventure bekijken. Daarin komen de werelden van vijf Pixar-animatiefilms tot leven: Toy Story, Up, Finding Nemo, Monsters, Inc. en Coco.

De productie moet de komende maanden dagelijks vertoond worden in het Studio Theater, gelegen tegenover The Twilight Zone Tower of Terror. Het verhaal gaat over een kind dat van plan is om een optreden te geven, maar alle benodigde bladmuziek kwijtraakt. De figuren uit Toy Story bundelen hun krachten om de droom van het kind alsnog uit te laten komen.

Er wordt gebruikgemaakt van "traditionele theatereffecten aangevuld met een vleugje innovatie", vertelt producente Astrid Gomez in een videoreportage. De soundtrack werd opgenomen in een muziekstudio in de Amerikaanse stad Nashville. Bijzonder is dat er in de zaal ook een live-orkest aanwezig zal zijn, bestaand uit acht muzikanten. Daarmee wil de Disney de show "nog levendiger maken".