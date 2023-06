Disneyland Paris

Donald Duck jarig: Disneyland Paris verkoopt toetje in de vorm van zijn achterwerk

Disneyland Paris staat op geheel eigen wijze stil bij de verjaardag van Donald Duck. Om de 89e geboortedag van de wereldberoemde eend te vieren, kunnen bezoekers vandaag een speciaal Donald Duck-dessert bestellen. Het toetje is vormgegeven als het achterwerk van het Disney-icoon.

Het hapje, bestaand uit een mousse van melkchocolade met vanilleroom en een chocoladebiscuit, wordt verkocht bij Market House Deli in themagebied Main Street U.S.A. Ook in de rest van het Disney-resort is er aandacht voor de verjaardag van Donald Duck.

Zo neem hij voor één dag de meet-and-greet-plek van Goofy over bij de ingang van het Walt Disney Studios Park. Verder worden er Donald-ruilkaarten uitgedeeld en kunnen bezoekers zich laten fotograferen in een digitale Donald-lijst voor Plaza Gardens Restaurant. Tot slot wordt de eend verrast met een verjaardagstaart aan het einde van de muzikale dansshow Dream and Shine Brighter.



4D-bioscoop

Donald Duck maakte zijn debuut op 9 juni 1934 in de Disney-tekenfilm The Wise Little Hen. Hij groeide uit tot één van de bekendste en populairste tekenfilmfiguren aller tijden. Zijn stem wordt sinds 1985 verzorgd door Tony Anselmo. In Disneyland Paris komt de eend voor in één attractie: 4D-bioscoop Mickey’s PhilharMagic.