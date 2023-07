Liseberg

Zweeds attractiepark brengt jubileumboek uit vol historische foto's en verhalen

Pretparkfans zullen hun vingers aflikken bij het zien van een nieuw boek van het Zweedse pretpark Liseberg. Het bekende attractiepark bestaat in 2023 honderd jaar. Ter gelegenheid van het jubileum is een enorm boekwerk samengesteld dat de rijke geschiedenis van de trekpleister in Göteborg uitgebreid belicht. Dat gebeurt aan de hand van verhalen, anekdotes en meer dan vijfhonderd foto's.

De auteurs zijn diep in de archieven gedoken. Ze behandelen alle relevante gebeurtenissen vanaf de opening in 1923 tot de laatste toevoegingen en toekomstplannen. Verspreid over 302 pagina's wordt per decennium getoond hoe Liseberg zich heeft ontwikkeld en hoe het park is veranderd. Attracties die al jaren geleden zijn afgebroken, komen op papier weer tot leven.

Actuele beelden worden vergeleken met historische kiekjes. Belangrijke personen uit de afgelopen honderd jaar kregen hun eigen pagina. Oude folders, entreekaartjes en reclameposters mogen niet ontbreken. Ook is er aandacht voor beeldbepalende evenementen. In de loop der jaren heeft Liseberg een hoop wereldsterren mogen ontvangen.



Fictieve plattegrond

Eén van de meest bijzondere onderdelen van het boek is een uitklapbare fantasiekaart. Een fictieve plattegrond toont hoe Liseberg eruit zou zien als er in de loop der jaren geen onderdelen waren verwijderd. "Stel je eens voor: toen is nu en nu is toen", staat erbij. "Liseberg van het verleden is samengevoegd met Liseberg van het heden. Oude en nieuwe iconen naast elkaar."



Hoewel het boek officieel is uitgegeven door Liseberg zelf, werd het geen reclamespot voor het pretpark. De makers schuwen kritische kanttekeningen niet. Zo besteedt men ook expliciet aandacht aan de minder fraaie kanten van de geschiedenis, zoals dramatische ongelukken en technische problemen.



Engelstalig

Het boek, geschreven door Patrik Källström en Stefan Wern, draagt de titel Liseberg: The Heart of Gothenburg Since 1923. Speciaal voor internationale fans werd niet alleen een Zweedse versie uitgegeven, maar ook een Engelse variant. Wie interesse heeft in een exemplaar, hoeft niet af te reizen naar Zweden. Het Engelstalige boek is online te bestellen bij Zweedse boekhandels als Bokus.com. De prijs bedraagt 449 Zweedse kroon, ongeveer 39 euro.