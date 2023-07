Kermis

Primeurs op kermis Uden: drie Duitse attracties voor het eerst in Nederland

De kermis in de Brabantse plaats Uden telt meerdere primeurs. Verspreid over vijf pleinen staan tien dagen lang tientallen attracties. Drie ervan zijn voor het eerst op Nederlands grondgebied te vinden. Het gaat om de publiekstrekkers Top Spin Fresh, Entertainer en Robotix, alle drie afkomstig uit Duitsland.

Top Spin Fresh werd in 1993 gebouwd door de Duitse fabrikant Huss. Het gevaarte bestaat uit een veertig zitplaatsen tellende bank die meermaals achter elkaar over de kop vliegt. Dankzij fonteinen kunnen de inzittenden nat worden tijdens de rit. Het attractietype - de top spin - komt ook voor in pretparken als Walibi Holland, Duinrell en Movie Park Germany.

Entertainer is een attractie van het type magic, eveneens afkomstig van Huss. De molen uit 1995 heeft vier draaiende armen met elk drie hangende gondels voor vier personen. In totaal zijn er 48 plekken. Tijdens de rit worden de armen omhoog gelift, terwijl de gondels tollen. In Walibi Holland staat een soortgelijk apparaat met de naam Spinning Vibe.



Boven of onder

Robotix kwam in 2020 uit de fabriek van de Nederlandse attractiebouwer KMG. Het betreft een move-it 24: een platform met een grote arm waar een kruis met zes gondels aan is bevestigd. Doordat het platform, de arm én de gondels draaien, weten waaghalzen na verloop van tijd niet meer wat boven of onder is.



Andere opvallende attracties op de kermis in Uden zijn Around the World, Base Jumper, Booster Maxxx, Ghost Villa, Power Dancer, Showtime, Snow Jet, Super Mouse, Turbo Polyp en Zanzibar. Er is ook een miniatuurkermis te vinden. Het evenement duurt nog tot en met zondag 23 juli. Parkeren in de binnenstad kan gratis.