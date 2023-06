PortAventura World

Protestactie bij Spaans pretpark PortAventura: demonstranten gooien spijkers en olie op de weg

Bij het Spaanse pretparkresort PortAventura World vond afgelopen weekend een onaangekondigde protestactie plaats. Op zaterdagochtend 3 juni blokkeerden leden van de protestgroep Arran de toegangsweg richting de parken van PortAventura. Daar toonden ze een groot spandoek. Bovendien gooiden ze spijkers en olie op de weg.

De groepering is boos vanwege de mogelijke komst van een gigantisch entertainmentcomplex van het Amerikaanse merk Hard Rock, bekend van hotels, casino's en restaurantketen Hard Rock Cafe. Hard Rock Entertainment World, zoals het project wordt genoemd, moet pal naast PortAventura komen te liggen. De directie van PortAventura werkt mee aan de plannen, waar al jaren over wordt gesproken.

De boze demonstranten vrezen dat het enorme bouwproject ernstige gevolgen zal hebben voor het milieu. Bovendien zouden buurtbewoners er veel overlast van ondervinden. "De uitvoering ervan zal alleen maar leiden tot meer economische en sociale ongelijkheid", waarschuwt Arran in een verklaring.



Lekke banden

Het strooien met spijkers bij PortAventura leidde volgens regionale media tot lekke banden bij zes passerende auto's. De politie onderzoekt de zaak. Na afloop verspreidde de groep een video op social media, maar daarop is slechts een deel van de gebeurtenissen te zien. Bovendien komt niemand herkenbaar in beeld.



Met de actie wilden de deelnemers aandacht vragen voor een massaler protest op zondag 18 juni. Ze hopen de autoriteiten ervan te overtuigen om niet in te stemmen met het benodigde bestemmingsplan. Na jaren van discussiëren en aanpassen staat de gemeente op het punt om het plan goed te keuren. Daarmee zou de komst van het Hard Rock-complex een flinke stap dichterbij komen.