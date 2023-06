Plopsaland De Panne

Plopsaland De Panne neemt voorgoed afscheid van tv-paard Amika

Amika, het paard uit de gelijknamige tv-serie van Studio 100, heeft Plopsaland De Panne verlaten. Na de titelrol gespeeld te hebben in de tv-show, mocht de witte hengst zijn dagen slijten in het Vlaamse attractiepark. Daar was hij onderdeel van de Big & Betsy Hoeve, een boerderijgebied.

De afgelopen twee jaar ging Amika's gezondheid snel achteruit. Het 27-jarige paard lijdt aan een zware longaandoening, die bij bezoekers soms bezorgde reacties uitlokte. In overleg met een dierenarts en verzorger is gezocht naar een veilige thuishaven waar Amika zijn oude dag kan doorbrengen.

Hij is terechtgekomen in het landelijke dorpje Gijverinkhove, onderdeel van de gemeente Alveringem. Alexander Moncarey, de voormalige dierenverzorger van Plopsaland, heeft daar een weide. De ervaringsdeskundige zal zich de komende periode over Amika ontfermen. Hoewel Moncarey het paard al vijf jaar niet had gezien, merkte hij dat het dier hem nog herkende.



Pijn in het hart

"Wij hadden Amika graag tot zijn laatste dag bij ons gehad, maar door zijn toestand waren wij genoodzaakt hem op een andere weide te plaatsen", zegt dierenmanager Carl Vergauwe van de Plopsa Group. Dat gebeurde "met pijn in het hart". Amika wordt niet vervangen. Het is de bedoeling om de Big & Betsy Hoeve binnenkort nieuw leven in te blazen, aldus Plopsa.



Amika telt vier seizoenen van in totaal 161 afleveringen, die oorspronkelijk werden uitgezonden tussen 2008 en 2011. De serie speelt zich af op de manege van een rijke familie. Het verhaal gaat over de avonturen van Merel de Ridder, gespeeld door actrice Moora Vander Veken, en haar paard.