Holiday Park

Duits pretpark opent Preview Center voor nieuwe Smurfen-darkride

Het Duitse pretpark Holiday Park opent in 2024 een nieuwe attractie rond De Smurfen. Daarvoor wordt de oude darkride Burg Falkenstein uit 1987 momenteel grondig verbouwd. Dit seizoen krijgen bezoekers alvast een voorproefje op het Smurfen-thema. Bij de voormalige ingang van Burg Falkenstein werd een speciaal Preview Center gerealiseerd.

Er hangen borden met ontwerpen, feitjes over de toekomstige attractie en weetjes over De Smurfen. Zo valt er te lezen dat de nieuwe darkride dertien verschillende scènes zal krijgen. Het bijbehorende verhaal gaat over slechterik Gargamel, die een plan heeft bedacht om onrust te veroorzaken in Smurfenland.

De teksten zijn in het Duits. Nog niet eerder gepubliceerde tekeningen tonen het station en enkele scènes. De karretjes worden vormgegeven als uitgeholde appels. Een ritje in één van de 64 gondels gaat circa vijf minuten duren.



Interactief

Het Preview Center bevat ook een interactief element: het is mogelijk om aan te kloppen bij Gargamel. Holiday Park hoort bij de Plopsa Group van Studio 100, die De Smurfen de laatste tijd op steeds meer plekken naar voren schuift.