Disneyland Paris

Stakingsdag Disneyland Paris eindigt rampzalig: bezoekers woedend door annuleren avondshows

Disneyland Paris is nog lang niet verlost van stakende medewerkers. Boze personeelsleden hebben dinsdagavond het kasteel van Doornroosje geblokkeerd. Daarmee probeerden de stakers af te dwingen dat avondshows Disney D-Light en Disney Dreams geschrapt zouden worden. Beide voorstellingen zijn normaal gesproken rond sluitingstijd - 23.00 uur - te zien bij het kasteel.

Duizenden bezoekers stonden al klaar om de populaire avondspektakels te bekijken. Om 22.30 uur werd duidelijk dat de stakers hun zin kregen, toen een omroepstem liet weten dat Disney D-Light en Disney Dreams definitief niet doorgingen. Daarop barstte een luid boegeroep los in het publiek. Al snel werd de sfeer grimmig.

Aanwezige toeschouwers begonnen te roepen en te fluiten naar de stakers bij het kasteel. Ze maakten agressieve gebaren, staken middelvingers op en scandeerden "fuck you". De werknemers lieten het er niet bij zitten: zij gilden terug. Het zorgde voor een bizarre situatie. Waar bezoekers normaal gesproken ondergedompeld worden in een magische droomwereld, stonden nu twee woeste groeperingen naar elkaar te schreeuwen. Beide groepen weigerden te vertrekken.



Afgewimpeld

Ze werden uit elkaar gehouden door Disney-medewerkers en beveiligers die nog wél wilden werken. Ondertussen trokken veel gasten op hoge poten naar City Hall, de informatiebalie in het Disneyland Park. Daar kwamen ze van een koude kermis thuis: vanwege de massale onvrede was besloten om de balie vroegtijdig te sluiten. Kwade bezoekers werden afgewimpeld met een e-mailadres dat ze kunnen contacteren voor een compensatie.



Na meerdere stakingsdagen vol protestmarsen leek vandaag aanvankelijk vrij rustig te verlopen. Er vonden wederom demonstraties plaats, maar die waren niet zo luidruchtig en massaal als voorheen. Eén van de geplande vertoningen van de muzikale parade Dream and Shine Brighter kon dit keer wel doorgaan. Rond zonsondergang sloeg de sfeer om.



Langste adem

Over de stakingen is het laatste woord nog niet gezegd. De directie van Disneyland Paris weigert vooralsnog in te gaan op de eisen van het personeel, tot grote woede van de vakbonden. Zij hebben aangekondigd vanaf nu dagelijks te gaan staken tot er een oplossing is gevonden. De komende weken zal duidelijk worden welke partij de langste adem heeft.