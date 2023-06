Karls Erlebnis-Dorf Elstal

Duits pretpark getroffen door grote brand: eigenaar wil snel weer open

Het Duitse pretpark Karls Erlebnis-Dorf Elstal, gelegen in de buurt van Berlijn, is dinsdagochtend opgeschrikt door een grote brand. Het vuur brak uit in een werkplaats. Op dat moment waren zo'n tweehonderd bezoekers aanwezig. Tien personen raakten gewond. Ondanks alle schade is het de bedoeling om woensdag gewoon weer open te gaan voor publiek.

Karls is een pretparkgroep met meerdere vestigingen verspreid over Duitsland. De kleinschalige familieparken staan in het teken van het boerderijleven. Boven het park nabij Berlijn waren dinsdag grote rookwolken zichtbaar. Nadat een werkplaats in brand vloog, sloeg het vuur over naar omliggende gebouwen.

Een glijbaan, een verkoopstand en een dierenschuur gingen in vlammen op. De schapen die zich in de schuur bevonden, konden gered worden. Negen mensen liepen rookvergiftiging op. Volgens de autoriteiten zijn vier van hen naar het ziekenhuis gebracht. Verder kreeg een brandweerman problemen met de bloedsomloop.



Hoofdgebouw

De brand, waarvan de oorzaak nog onduidelijk is, besloeg een oppervlakte van ongeveer 400 vierkante meter. Meer dan zestig brandweerlieden kwamen ter plaatse. Omstreeks 14.00 uur was het vuur onder controle. Een deel van het park is verwoest, maar het hoofdgebouw staat nog overeind. Om die reden verwacht eigenaar Robert Dahl dat de poorten woensdag gewoon opengaan.



"Het is een trieste dag voor Karls en alle fans, maar we zijn wel oneindig dankbaar voor de brandweer, de politie en de hulpdiensten die hier fantastisch werk hebben geleverd", valt te lezen in een verklaring. "We zijn ook dankbaar dat niemand iets ernstigs is overkomen en dat al onze geliefde dieren gered konden worden. En het mooiste is: morgenochtend om 08.00 uur gaan we gewoon weer open."



Europa-Park

Michael Mack, de directeur van het Zuid-Duitse attractiepark Europa-Park, heeft via Twitter steun betuigd aan Dahl en zijn team. "Afschuwelijk om het nieuws over de brand bij Karls te horen, maar fijn dat niemand ernstig gewond is geraakt en dat het park morgen weer open kan, dankzij de professionaliteit van alle betrokkenen", aldus Mack.



"Sterkte gewenst namens Europa-Park. We zijn er zeker van dat de herbouw nog beter zal zijn!" Europa-Park heeft daar ervaring mee: na een gigantische brand in 2018 moesten delen van het park opnieuw opgebouwd worden.