Vakantiegast gewond bij nachtelijke ruzie in Duinrell

Een vakantiegast van Duinrell is vannacht gewond geraakt bij een ruzie. Rond 00.20 uur werd de politie opgeroepen omdat iemand neergestoken zou zijn op het terrein van het Wassenaarse attractiepark. Daarop kwamen agenten ter plaatse. Voor de zekerheid werd ook een traumahelikopter opgeroepen.

Het slachtoffer vertelde dat hij door twee jongens was bedreigd met een mes. Hij zou ook geslagen zijn. Bij het afweren van het mes liep de vakantieganger lichte verwondingen op. Ambulancepersoneel heeft hem nagekeken, maar het was niet nodig om hem naar het ziekenhuis te brengen.

De aanleiding van het conflict is niet bekend. Een woordvoerster van Duinrell bevestigt tegenover Looopings dat het slachtoffer logeerde op het vakantiepark. De politie is een onderzoek gestart naar het voorval. Men heeft in de buurt nog wel tevergeefs gezocht naar de verdachten. Tot nu toe werd niemand aangehouden.