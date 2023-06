Freizeitpark Plohn

Duits pretpark opent nieuwe attractie Max & Moritz

De Efteling is niet langer het enige pretpark in Europa met een attractie rond Max & Moritz. Het Duitse beeldverhaal uit 1865, over twee kwajongens die hun dorp onveilig maken, vormde enkele jaren geleden de inspiratiebron voor een nieuwe familieachtbaan in het Kaatsheuvelse sprookjespark. Komend weekend opent Freizeitpark Plohn in Duitland een eigen versie van Max & Moritz.

Dat is geen rollercoaster zoals in de Efteling, maar een eenvoudige rondrit. Bezoekers nemen plaats op boerderijdieren als ezels, hanen of varkens. Vervolgens passeren ze verschillende scènes uit het verhaal van de twee brutale broertjes. De figuren waren al aanwezig in Freizeitpark Plohn. Voortaan zijn ze onderdeel van de nieuwe attractie.

In de vertelling halen de jongens zeven streken uit. Die taferelen worden uitgebeeld met behulp van bewegende poppen van leverancier Hofmann Figuren. De Duitse variant op Max & Moritz kostte 1 miljoen euro. Het ritsysteem, met een 195 meter lange baan, werd geleverd door fabrikant Metallbau Emmeln. Dat bedrijf is bekend van bijvoorbeeld De Oude Tufferbaan in de Efteling.



Langnek

Het is niet voor het eerst dat Freizeitpark Plohn de Efteling achternagaat. In het attractiepark, gelegen in de deelstaat Saksen, zijn al langer goedkope namaakversies te vinden van andere Efteling-elementen: de Trollenkoning, Langnek, een orgelspelende Laaf en het Zandkasteel van Klaas Vaak uit Efteling-vakantiepark Bosrijk.