Video: nest van koolmees aangetroffen in station van Toverland-attractie

Een bezoeker van Toverland ontdekte deze week een vogelnest op een speciale locatie. In het station van wildwaterbaan Djengu River bevindt zich momenteel een nest van een koolmeesje. De vogel koos voor een ongebruikelijke plek, namelijk een houten stempelkast.

De kast staat naast de lopende band in het station, aan het einde van de wachtrij. Er hangen stempels aan die medewerkers gebruiken om aan te geven dat kinderen lang genoeg zijn voor bepaalde attracties. Een kort filmpje van een pretparkfan toont hoe de koolmees het gevaarte gebruikt als een nieuw thuis.

Het dier mag gewoon blijven zitten. "In Toverland vinden we de natuur heel belangrijk", reageert een woordvoerster. "Daarom is het extra leuk om te zien dat vogels zich bij ons zó op hun gemak voelen dat ze zelfs op dit soort plekken nestjes maken."



Kunstplanten

De afgelopen jaren nestelden vogels zich al tussen de kunstplanten bij spinning coaster Dwervelwind en in een houten kastje bij de kaartcontrole.