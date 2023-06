Disneyland Paris

Video: directrice Disneyland Paris doorbreekt stilzwijgen over stakingen

De directie van Disneyland Paris heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de massale stakingen in het Disney-resort. Vele honderden medewerkers legden de afgelopen weken al meermaals het werk neer. Toen de Disney-parken werden overgenomen door protesterende personeelsleden, liet algemeen directrice Natacha Rafalski aanvankelijk niets van zich horen.

Vandaag publiceerde ze alsnog een Franstalige videoboodschap voor het personeel, opgenomen vóór openingstijd. Rafalski staat op Central Plaza, het plein bij het kasteel van Doornroosje. Vergeleken met haar gebruikelijke optredens maakt ze een vermoeide en verwilderde indruk.

De directrice benadrukt allereerst dat Disney veel bewondering heeft voor "de inzet en passie" van alle werknemers. Daarna gaat ze in op de ontevredenheid die intern heerst over loon en arbeidsvoorwaarden. "In deze moeilijke tijden begrijpen we dat soort gevoelens. Daarom wil ik jullie vandaag rechtstreeks toespreken."



Roerige geschiedenis

Rafalski herinnert haar medewerkers eraan dat Disneyland Paris een roerige geschiedenis kent, vol financiële problemen. Daar kwam onlangs de coronapandemie nog bovenop, met "aanzienlijke verliezen". Nu is er sprake van een hoge inflatie. "We slagen er steeds in om nieuwe beproevingen samen te overwinnen."



Dat Disneyland tegenwoordig winst draait, wil volgens de directrice niet zeggen dat er geld over de balk gesmeten kan worden. Ze geeft aan dat er nog steeds geïnvesteerd wordt in het verbeteren van arbeidsomstandigheden en dat de lonen de afgelopen maanden al harder zijn gestegen dan de inflatie. Rafalski beweert dat Disneyland daarmee tot de meest gulle bedrijven behoort.



Vooruitgang boeken

Om die reden ziet de Disneyland-directie er niets in om nu in te grijpen. Ze legt uit dat er al een overleg met de vakbonden gepland stond voor augustus dit jaar. "Deze nieuwe onderhandelingen stellen ons in staat om significante vooruitgang te boeken op alle vlakken die nu onder onze aandacht zijn gebracht. Jullie kunnen er zeker van zijn dat ik zeer begaan ben met jullie loon-, werk- en leefomstandigheden."



Bij vakbonden schiet het verhaal van Rafalski in het verkeerde keelgat. Zij leggen de boodschap uit als een onfatsoenlijke oorlogsverklaring, omdat Disneyland de eisen van de stakers niet serieus zou nemen. Het is de bedoeling om vanaf dinsdag dagelijks actie te voeren tot de directie over de brug komt. Wie een reis had gepland, krijgt het advies om het bezoek indien mogelijk uit te stellen.