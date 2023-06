Bobbejaanland

Bobbejaanland-bezoeker stapt uit rijdende achtbaantrein: 'Onverantwoord'

Bobbejaanland heeft afgelopen weekend moeten ingrijpen toen een bezoeker uit een rijdende achtbaantrein stapte. Dat gebeurde zaterdag bij de overdekte rollercoaster Revolution, bevestigt een woordvoerster van het Vlaamse pretpark aan Looopings. Bij het arriveren in het station had de passagier geen zin om te wachten tot alle karretjes weer op hun plek stonden.

Terwijl de trein nog in beweging was, sprong de inzittende uit het bakje. Medewerkers zagen zich genoodzaakt om de attractie stil te zetten door de noodstop te activeren. De voorlichtster geeft aan dat de trein tijdens het incident gelukkig al traag reed. "Maar wat deze gast deed, was in elk geval onverantwoord."

De brutale bezoeker, die in Bobbejaanland was met een grote groep, is er met een waarschuwing van afgekomen. "We hebben de groepsbegeleiding erbij gehaald." Op die manier heeft men ervoor gezorgd dat de persoon in kwestie de rest van de dag niet meer alleen door het park liep.



Cultstatus

Revolution opende in 1989. De afgelopen decennia verwierf de attractie een cultstatus onder pretparkfans, met name door de oubollige speciale effecten en de iconische soundtrack. Bovendien kent de geliefde coaster de langste achtbaantrein ter wereld, bestaand uit maar liefst dertig karretjes. Daardoor duurt het een poos voordat de trein na afloop van de rit volledig stilstaat.