Kermis

Kermiswagen in brand gevlogen op afrit A12

Op de snelweg A12 richting Gouda is afgelopen week een kermiswagen in brand gevlogen. Dat gebeurde op de afrit naar Waddinxveen. Een trailer van een vrachtwagen met onderdelen van funhouse Rio Carnival vatte vlam. De schade is aanzienlijk.

In de zijkant van de trailer ontstond een groot gat, blijkt uit beelden van de getroffen wagen. Vanwege de brand moest de afslag tijdelijk afgesloten worden. De brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plaatse.

Rio Carnival bestaat uit obstakels als stapstenen en bruggen over het water, verspreid over meerdere verdiepingen. De attractie is zes jaar oud. Waarschijnlijk werd de brand veroorzaakt door het vastlopen van de remmen.