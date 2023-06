Tivoli Friheden

Dronken pretparkbezoeker (41) slaat bewaker

Bij een incident in het Deense pretpark Tivoli Friheden is een bewaker geslagen door een beschonken bezoeker. Een 41-jarige man bleek zich 's avonds te misdragen in het attractiepark, dat gelegen is in de havenstad Aarhus.

Hij veroorzaakte overlast en zwaaide met een fles wodka. Daarop besloot een beveiliger hem naar de uitgang te begeleiden en uit het park te zetten. De bezoeker werd vervolgens zeer agressief. Hij deelde een klap uit aan de bewaker, waarna de politie werd gebeld.

Agenten konden de dronken man even later arresteren. Hij wordt beschuldigd van geweldpleging, meldt de lokale politie in een perscommuniqué. Het voorval vond plaats op donderdag 25 mei, rond 21.30 uur. Tivoli Friheden is regelmatig geopend tot 23.00 uur.