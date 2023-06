Alton Towers Resort

Moeder laat filmende man verwijderen uit zwembad bij Engels pretpark

Medewerkers van het zwembad bij het Engelse attractiepark Alton Towers hebben afgelopen week een filmende Fransman verwijderd. Een moeder trok aan de bel toen ze zag dat iemand, gekleed in een zwarte Speedo-zwembroek, met zijn telefoon badgasten aan het opnemen was. Uiteindelijk kwam ook de politie ter plaatse.

Het voorval vond vorige week dinsdag plaats in het Alton Towers Waterpark, onderdeel van hotelcomplex Splash Landings. De man wandelde in zijn eentje het kindergedeelte binnen, vertelt de moeder aan Britse media. Daar begon hij achteloos met filmen. Een fluitsignaal van een oplettende badmeester werd genegeerd.

Even later zocht de man een ander bad op om opnames te maken. De bezorgde moeder waarschuwde meerdere personeelsleden, maar in eerste instantie werd de filmer niet gestopt. Uiteindelijk kon hij uit het water geplukt worden. De bezoeker, die zichzelf voorstelde als een Franse reisvlogger, liet merken de eerdere signalen niet opgemerkt te hebben door een taalbarrière.



Huisregels

In de huisregels van het waterpark staat dat het alleen toegestaan is om je eigen gezelschap in beeld te brengen. Beveiligers lieten de man om die reden al het videomateriaal ter plekke verwijderen. Vervolgens hebben ze hem weggestuurd. Toegesnelde politieagenten besloten na overleg dat er verder geen actie noodzakelijk was.