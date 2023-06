Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Stoeltjeslift in Attractiepark Slagharen stilgevallen door probleem met kabel

De bekende kabelbaan in Attractiepark Slagharen is vanmiddag stilgevallen door een merkwaardig defect. Volgens ooggetuigen kwam de kabel van de stoeltjeslift, die officieel Cable Car heet, plotseling los van het aandrijfsysteem. Daardoor werd de attractie uit 1976 abrupt stopgezet. Tientallen bezoekers konden vervolgens geen kant op.

Het incident gebeurde rond 15.50 uur bij het station naast waterpark Aqua Mexicana. Even werd gevreesd dat alle stoeltjes handmatig geëvacueerd moesten worden, met behulp van een hoogwerker. Uiteindelijk is het technici gelukt om de kabel op te rekken en opnieuw te bevestigen aan de aandrijfwielen.

Vervolgens kon de attractie rond 16.25 uur weer aangezet worden, zodat de bakjes in beweging kwamen en alle inzittenden konden uitstappen bij één van de twee stations. Ter compensatie hebben de pechvogels een voucher ontvangen voor een gratis ijsje of drankje.



Evalueren

De kabelbaan blijft nog wel even gesloten voor publiek, bevestigt een woordvoerder aan Looopings. Slagharen wil eerst de oorzaak onderzoeken en eventueel maatregelen nemen voordat de attractie weer toegankelijk zal zijn. "We gaan evalueren wat er gebeurd is zodat we dit in de toekomst kunnen voorkomen", reageert de voorlichter.



"Het is een vervelende situatie, maar voor ons is belangrijk dat niemand in gevaar is geweest en dat het netjes is opgelost. Er was gelukkig ook begrip vanuit de betrokken bezoekers."