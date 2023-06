Efteling

Foto's: Efteling zet schommelschip Halve Maen in de steigers

In de Efteling wordt een gigantische steigerconstructie opgebouwd. De Halve Maen verdwijnt langzaam maar zeker achter steigerbuizen. Het tientallen meters hoge schommelschip is al vier weken dicht in verband met een technisch mankement.

Op dit moment gokt de Efteling dat de attractie over twee weken weer geopend kan worden, op donderdag 22 juni. Die datum staat echter nog niet vast.

De komende tijd vinden er werkzaamheden plaats, al is op dit moment nog niet duidelijk wat de Efteling precies van plan is met de 41 jaar oude attractie. Eerder deze week zijn enkele decorelementen van het klassieke VOC-schip verwijderd.



Kalender

Toen de Halve Maen vorige maand onverwachts werd gesloten, stond al wel een reguliere onderhoudsbeurt op de kalender. Die klus zou eigenlijk plaatsvinden van maandag 19 tot en met woensdag 21 juni.