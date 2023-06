Disneyland Paris

Foto's: creatieve protestborden bij stakingen in Disneyland Paris

Medewerkers van Disneyland Paris worden steeds creatiever bij het uiten van hun onvrede. Tijdens verschillende stakingsdagen kwamen de afgelopen weken een heleboel originele protestborden voorbij. Zo droegen personeelsleden borden met parodieën op Disney-liedjes en woordspelingen gebaseerd op attracties en shows.

Het absolute hoogtepunt tot nu toe is een zelfgemaakt schilderij in de stijl van Disney-spookhuis Phantom Manor. In de voorshow van de bekende attractie hangen vier schilderijen met een ogenschijnlijk lieflijk tafereel. Bezoekers zien hoe de decorstukken uitgerekt worden, waardoor de scènes na verloop van tijd een stuk onheilspellender zijn dan voorheen.

Een demonstrerende medewerkster besloot het concept te gebruiken voor het maken van een eigen schilderij. Ze ontwierp twee glimlachende werknemers bij het Disney-kasteel.



Dagobert Duck

De onderste helft van de afbeelding is veel minder rooskleurig: daarop is te zien dat de personen in werkelijkheid zijn vastgeketend aan een propvolle kluis van Dagobert Duck, omringd door een klok, een slang en een schedel. "Disneyland Parijs heeft gelukkige dagen gekend, maar de tijden zijn veranderd...", staat erboven.



Stakers houden de Disney-parken al enkele weken in hun greep. Het zorgt voor een gespannen sfeer, waarbij afgelopen weekend zelfs een opstootje ontstond met de beveiliging. Vanaf morgen wordt er dagelijks gestaakt, tot de vakbonden tevreden zijn over een aangedragen oplossing.