Efteling

Toch weer problemen bij Baron 1898: Efteling-achtbaan opnieuw dicht

De technische problemen bij Baron 1898 in de Efteling zijn toch nog niet helemaal achter de rug. Begin mei ging de populaire dive coaster dicht voor een onderhoudsbeurt, die anderhalve week zou duren. De klus liep echter vertraging op, waardoor de openingsdatum meermaals uitgesteld moest worden.

Uiteindelijk konden bezoekers op vrijdag 26 mei weer een ritje maken. De Baron bleef echter kuren vertonen: de afgelopen week was de achtbaan zeer regelmatig buiten gebruik vanwege een technische storing. Vandaag werd de attractie opnieuw toegevoegd aan de onderhoudskalender. Daar viel de afgelopen uren te lezen dat de werkzaamheden tot en met vrijdag 16 juni zouden duren.

Een woordvoerder liet vanochtend aan Looopings weten dat die datum vooral een gok was. Men wachtte wederom op een onderdeel, waarvan niet precies duidelijk was wanneer het zou binnenkomen. Inmiddels is bekend dat Baron 1898 later vandaag tóch alweer opengaat. Er is een tijdelijke oplossing gevonden, legt de voorlichter uit.



Schommelschip

Het is afwachten of de rollercoaster de komende tijd operationeel kan blijven. Verderop in parkdeel Ruigrijk staat een andere attractie nog wel stil. Schommelschip Halve Maen kampt met een hardnekkig mankement. De Efteling hoopt dat de boot op donderdag 22 juni weer zal schommelen, al is die datum ook niet in steen gebeiteld.